Andżelika Wójcik jechała na zimowe igrzyska we Włoszech z nadzieją na dobry rezultat, jednak jej start nie przyniósł oczekiwanego wyniku. W biegu na 500 metrów zajęła dopiero 11. miejsce, co było dużym rozczarowaniem. Po zakończeniu rywalizacji udzieliła wywiadu dla Eurosportu, w którym otwarcie opowiedziała o swojej sytuacji i problemach z przygotowaniami.

Przed rywalizacją wielu kibiców w Polsce liczyło na udane występy panczenistów. Wśród zawodników, którzy mieli realne szanse na czołowe lokaty, wymieniano m.in. Damiana Żurka oraz Kaję Ziomek-Nogal. Ostatecznie jednak żaden z nich nie zdołał wywalczyć miejsca na podium.

Wójcik także wierzyła w dobry rezultat, choć nie była stawiana w roli jednej z głównych kandydatek do medalu. Jej przejazd nie był jednak idealny i – jak sama przyznała – pojawiły się błędy, które kosztowały ją lepszą pozycję w klasyfikacji.

Najbardziej poruszyły jednak jej słowa dotyczące ostatnich miesięcy. Zawodniczka przyznała, że po starcie poczuła przede wszystkim ulgę, bo kończący się cykl olimpijski był dla niej wyjątkowo trudny. Wspomniała, że przez ostatni sezon trenowała bez trenera i znalazła się w sytuacji, którą określiła jako bardzo nieprzyjemną.

Szokujący wywiad z Andżeliką Wójcik w @Eurosport_PL



„teraz poczuje się wolna od tego sportu. przez ostatni rok trenowałam sama. bez trenera”



😳😳 pic.twitter.com/yPl3gVeqFq — Damian Michałowski (@damianmichal) February 15, 2026

Na koniec warto dodać, że historia Andżelika Wójcik pokazuje, jak duży wpływ na wynik sportowy mają warunki przygotowań i zaplecze szkoleniowe. Nawet utalentowani zawodnicy, którzy ciężko pracują przez cały cykl olimpijski, mogą mieć trudności z osiągnięciem oczekiwanego rezultatu, jeśli brakuje im stabilnego wsparcia. Jej szczera wypowiedź po starcie zwróciła uwagę na problemy, które często pozostają niewidoczne dla kibiców, a mają ogromne znaczenie dla formy i psychiki sportowców.

