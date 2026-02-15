Donald Tusk ostro odpowiedział Karolowi Nawrockiemu. Premier zamieścił wpis na swoich profilach społecznościowych.

Wszystko zaczęło się od słów Karola Nawrockiego, który zwrócił się do polskiego premiera. Polski prezydent, w programie Bogdana Rymanowskiego na antenie Polsatu, odniósł się w ten sposób do wypowiedzi Tuska, który stwierdził, iż daje wolną rękę Nawrockiemu w kwestii udziału głowy państwa w spotkaniu Rady Pokoju w Waszyngtonie.

– Premier nie będzie mówił, gdzie ja mam latać. Panie redaktorze, co to w ogóle są za słowa? Pan premier może swojemu synowi powiedzieć, gdzie może lecieć, czy swoim wnuczkom. Premier nie będzie mówił prezydentowi Polski, gdzie może lecieć. Ja mogę lecieć, gdzie chcę. Natomiast pod względem ustrojowym i konstytucyjnym pan premier ma zadanie podjąć decyzję, czy Polska chce wejść do Rady Pokoju, czy nie. Ja podejmuję ostateczną decyzję – powiedział Nawrocki.

Na tę wypowiedź zareagował Tusk. Polski premier zamieścił wpis na swoich profilach społecznościowych, gdzie stanowczo odpowiedział Nawrockiemu. – Panie Prezydencie, rozumiem strach, rozumiem nerwy, ale od moich wnuczek wara – napisał Donald Tusk.

Panie Prezydencie, rozumiem strach, rozumiem nerwy, ale od moich wnuczek wara. — Donald Tusk (@donaldtusk) February 15, 2026

