Matthew Whitaker, ambasador USA przy NATO, stwierdził podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, że Chiny mogłyby zakończyć wojnę na Ukrainie jednym telefonem do Putina. Dyplomata zaznaczył, że nie jest przekonany, czy Rosjanie są i czy kiedykolwiek będą gotowi na porozumienie pokojowe z Ukrainą.

Whitaker powiedział w piątek, że wojnę na Ukrainie „całkowicie umożliwiają Chiny”.

„Chiny mogłyby zadzwonić do Władimira Putina i zakończyć wojnę jutro, zakończyć sprzedaż technologii podwójnego zastosowania. Chiny mogłyby przestać kupować rosyjską ropę i gaz. Świat ma wiele możliwości, by wywrzeć nacisk na Chiny” – powiedział amerykański dyplomata.

Whitaker przyznał, że Ukraina chce zawrzeć pokój, ale obawia się, że Rosjanie tego nie chcą. Co gorsza, stwierdził nawet, że nie wie, czy w ogóle kiedykolwiek będą do tego gotowi. „Ale modlę się o pokój, bo ta wojna musi się zakończyć” – podkreślił.

Dyplomata ocenił, że obecnie NATO wzmocniło się do poziomu z czasów Zimnej Wojny. Dodał, że prezydent USA Donald Trump podszedł „realistycznie do wyzwań”, z którymi mierzą się Stany Zjednoczone. „A mamy wiele wyzwań. Myślę, że dzisiejszy świat jest niezwykle niebezpieczny” – powiedział.

Źr. RMF FM