Prezydent Karol Nawrocki podczas jednego z ostatnich wystąpień w Hajnówce nawiązał do wydarzeń na polsko-białoruskiej granicy sprzed kilku lat. Przypomniał krytykę, która spadła na polskich żołnierzy i pograniczników m.in. ze strony polityków Koalicji Obywatelskiej.

– Gdy my już wiedzieliśmy, że trzeba budować zaporę, trzeba bronić wschodniej granicy, to nie wszyscy, którzy za los Rzeczpospolitej Polskiej wówczas odpowiadali mieli takie przekonanie, a mogliśmy zachować się propaństwowo. To nie chodzi o partie polityczne, nie chodzi o dyskusję partyjną czy polityczną, ale chodzi o to, że kiedy zagrożona jest Rzeczpospolita i polska granica, to jesteśmy zobowiązani do tego, żeby być razem, wspólnie dbając o Rzeczpospolitą Polską, a niestety kilka lat temu część polskiej klasy politycznej, i za to nigdy nie przeprosiła, stanęła obok racji stanu Rzeczpospolitej Polskiej – powiedział Nawrocki.

Nawrocki podkreślał, że polscy funkcjonariusze zasługują na szacunek i formalne przeprosiny od tych polityków, którzy – jego zdaniem – w tamtym okresie nie stanęli po stronie interesu narodowego.

– Przyjechałem też do Hajnówki powiedzieć, że polscy żołnierze, strażnicy graniczni i myślę, że też mieszkańcy Hajnówki wciąż czekają na przeprosiny za to, co działo się kilka lat temu, gdy polska granica była atakowana wojną hybrydową z Białorusi – dodał.

Podczas wizyty w Hajnówce Karol Nawrocki oddał również hołd śp. sierż. Mateuszowi Sitkowi – żołnierzowi, który zginął podczas służby przy granicy polsko-białoruskiej. Przed spotkaniem z mieszkańcami złożył kwiaty i uczcił pamięć poległego wojskowego. W trakcie wizyty spotkał się również z rodziną zmarłego – jego mamą Emilią, ojcem Grzegorzem oraz bratem Marcinem, który także służy w Wojsku Polskim. Jak podkreślił, rozmowa z bliskimi żołnierza była dla niego ważnym i poruszającym momentem.

Nawrocki zaznaczył, że kwestia bezpieczeństwa ma w tym regionie bardzo konkretny wymiar, a mieszkańcy Podlasia bezpośrednio odczuwają skutki napiętej sytuacji przy granicy. W jego ocenie ofiara sierż. Sitka jest symbolem zagrożeń, z jakimi mierzą się służby strzegące wschodniej granicy kraju.

Karol Nawrocki:



„Kilka lat temu część klasy politycznej stanęła obok polskiej racji stanu i nigdy za to nie przeprosili.



Polscy żołnierze i strażnicy graniczni wciąż czekają na przeprosiny za to co działo się kilka lat temu, gdy polska granica była atakowana wojną hybrydową” pic.twitter.com/gFQHfr3VcH — chrzanik (@chrzanikx) February 13, 2026

