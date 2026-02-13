Podczas posiedzenia Sejmu poseł Marcin Józefaciuk zabrał głos w emocjonalnej wypowiedzi. Jego słowa odbiły się szerokim echem, a zapis wypowiedzi krąży jako wideo po sieci.

– Jako gej chciałbym spojrzeć się z mównicy w oczy osób, które uważają, że jestem ideologią – powiedział Józefaciuk po wejściu na mównicę podczas posiedzenia Sejmu. Wtedy z sali sejmowej dało się usłyszeć głos: „A nie osoba gejowska?”.

Józefaciuk na moment kompletnie zamarł. Przez około minutę stał bez słowa przy mównicy, patrząc w przestrzeń – co momentalnie stało się viralem w internecie. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty próbował zachęcić go do dokończenia przemówienia, wskazując, by nie zwracał uwagi na osobiste zaczepki z sali. Józefaciuk jednak nie podjął dalszej wypowiedzi w wyznaczonym czasie.

Nagranie z transmisji sejmowej szybko rozprzestrzeniło się w mediach społecznościowych – oryginalny post z klipem zebrał setki tysięcy wyświetleń i tysiące reakcji. Część komentujących uznała reakcję posła za zrozumiałą w obliczu prowokacji, inni ocenili milczenie jako brak przygotowania na przewidywalną krytykę ze strony przeciwników politycznych.

Marcin Józefaciuk rozpoczął działalność polityczną w 2023 roku, startując bezpartyjnie z listy Koalicji Obywatelskiej w okręgu łódzkim i zdobywając mandat posła na Sejm X kadencji (8893 głosy). Przed pierwszym posiedzeniem wstąpił do Platformy Obywatelskiej i należał do klubu parlamentarnego KO. W Sejmie pracował m.in. w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji do Spraw Petycji, skupiając się na kwestiach edukacji, praw mężczyzn, alienacji rodzicielskiej i wsparcia mniejszości. W 2025 roku zrezygnował z członkostwa w klubie KO po sporach wewnętrznych i głosowaniach, stając się posłem niezrzeszonym.

