Prezydent Karol Nawrocki podejmuje kolejny krok w sprawie wątpliwości dotyczących marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Zwołał specjalne spotkanie w Pałacu Prezydenckim z ministrem-koordynatorem ds. służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem oraz szefami służb. Dlatego rozmowa odbędzie się w wąskim gronie z zachowaniem tajemnicy państwowej. Co więcej prezydent chce uzyskać jasne odpowiedzi na pytania o wschodnie kontakty marszałka.

Nawrocki zaprosił Siemoniaka oraz szefów służb specjalnych, aby omówić liczne niejasności wokół przeszłości Czarzastego. Spotkanie ma charakter roboczy i poufny. Dlatego prezydent zamierza wnieść uwagi do projektu ustawy wdrażającej program SAFE. Chodzi m.in. o warunki udzielania pożyczki, jej spłatę, transparentność oraz mechanizmy antykorupcyjne. Co więcej Nawrocki podkreśla, że sprawa dotyczy bezpieczeństwa ustrojowego. W związku z tym Czarzasty jako druga osoba w państwie musi mieć wyjaśnioną przeszłość.

Milczenie Czarzastego na posiedzeniu RBN

Podczas poprzedniego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego marszałek Czarzasty nie odpowiedział na żadne zadane mu pytania. Dlatego jego milczenie zostało uznane za wymowne. Co więcej premier Donald Tusk nie wziął udziału w trzeciej części spotkania. W związku z tym rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz stwierdził, że Tusk „zostawił marszałka samego”. Jednak brak jednoznacznych odpowiedzi ze strony ministra Siemoniaka tylko pogłębił wątpliwości.

Kolejny ruch prezydenta pokazuje determinację w wyjaśnieniu sprawy. Dlatego może dojść do dalszego zaostrzenia sporu między Pałacem Prezydenckim a rządem. Co więcej kwestia kontaktów Czarzastego dotyczy kluczowych spraw ustrojowych. W związku z tym przyszłe tygodnie pokażą, czy marszałek Sejmu zdecyduje się na publiczne wyjaśnienia. Ale też czy służby przedstawią konkretne ustalenia.

Źródło: Polsat News