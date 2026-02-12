Nie milkną echa Rady Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem Prezydenta Karola Nawrockiego oraz m.in. premiera Donalda Tuska. Głośno jest m.in. o kwestii przystąpienia Polski do Rady Pokoju powołanej przez Donalda Trumpa.

Podczas wczorajszego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego prezydent Karol Nawrocki odniósł się do informacji o rzekomej obowiązkowej wpłacie 1 miliarda dolarów w związku z przystąpieniem Polski do tzw. „Rady Pokoju” Donalda Trumpa.

Jak przekazał, zgodnie z przedstawionymi założeniami inicjatywy, członkostwo w Radzie ma mieć charakter kadencyjny i trwać trzy lata. Jednocześnie zaznaczył, że wpłata miliarda dolarów dotyczy wyłącznie uzyskania stałego miejsca, a nie samego uczestnictwa w strukturze.

Prezydent podkreślił, że przedstawianie tej kwoty jako obowiązkowego warunku przystąpienia Polski do inicjatywy jest dezinformacją, ponieważ państwa mogą zasiadać w Radzie bez takiej wpłaty w ramach zwykłej kadencji.

Temat udziału Polski w projekcie był jednym z głównych punktów obrad RBN. Po posiedzeniu rząd poinformował, że na obecnym etapie Polska nie przystąpi do inicjatywy, wskazując na potrzebę dalszych analiz oraz wątpliwości prawne i polityczne.

