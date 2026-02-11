Anna Maria Żukowska z Lewicy ostro odpowiedziała na wpis internetowy Dariusza Mateckiego poszła PiS-u. Padły nawet obraźliwe epitety, a poszło m.in. o historię.

Żukowska opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie ukazujące jej dziadka Zygmunta Witeckiego ps. Gienek. „To jest mój dziadek: Zygmunt Witecki ps. Gienek. Partyzant, członek AK i WiN, podkomendny płk. Antoniego Hedy ps. Szary, z którego oddziałem rozbijał więzienie UB w Kielcach. Żołnierz Wyklęty” – napisała posłanka Lewicy.

Żukowska podkreśliła, że „większość Wyklętych to byli wspaniali ludzie i bohaterowie jak Fieldorf, Pilecki. Ale niestety niektórzy byli zbrodniarzami, jak Jura, Kuraś, Bury. Wy chcecie wrzucić do jednego worka bohaterów i zbrodniarzy.”

Następnie posłanka zwróciła się bezpośrednio do Mateckiego. „A teraz Pan wrzuci biogram swojego dziadka Stanisława. Jaki miał pseudonim w KBW i komu służył?” – dopytywała. „A, zapomniałabym! Jest jeszcze Pański ojciec. Andrzej Matecki, ps. „Michu”!” – dodała.

Na koniec padły jeszcze obraźliwe epitety: „Coś jeszcze, Typie? A teraz zamilcz, Kanalio”.

To jest mój dziadek: Zygmunt Witecki ps. Gienek. Partyzant, członek AK i WiN, podkomendny płk. Antoniego Hedy ps. Szary, z którego oddziałem rozbijał więzienie UB w Kielcach. Żołnierz Wyklęty.

Zdjęcie wykonano: Wyrębów k. Mniowa, 1 września 1944 rok.



