Prezydent Karol Nawrocki zwołał na dziś posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Otwierając spotkanie, stwierdził, że w kluczowych sprawach bezpieczeństwa państwa narasta zbyt wiele pytań, a zbyt mało jest rzetelnych odpowiedzi. Dlatego posiedzenie ma wyjaśnić najważniejsze wątpliwości. Co więcej Prezydent podkreślił, że wszystkie omawiane kwestie dotyczą suwerenności decyzyjnej Polski.

Na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego omówione zostaną trzy kluczowe sprawy. Po pierwsze – pożyczka zaciągnięta przez rząd na realizację Programu SAFE. Druga sprawa to zaproszenie Polski do Rady Pokoju zainicjowanej przez Donalda Trumpa. Natomiast ostatnią sprawą są działania organów państwa mające wyjaśnić wschodnie kontakty towarzysko-biznesowe marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Ponieważ każdy z tych tematów budzi poważne wątpliwości opinii publicznej.

Oświadczenie Prezydenta Nawrockiego

Karol Nawrocki wyraźnie zaznaczył, że sprawy te wymagają pełnej transparentności. Podkreślił, że zarówno przy pierwszym, jak i drugim temacie konieczna jest współpraca wszystkich organów władzy. Co więcej prezydent wskazał, że brak jasnych odpowiedzi osłabia zaufanie do instytucji państwa. W związku z tym dzisiejsze posiedzenie RBN ma przynieść konkretne wyjaśnienia.

Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego odbywa się w czasie rosnącego napięcia między Pałacem Prezydenckim a rządem Donalda Tuska. Dlatego sprawa wschodnich kontaktów Czarzastego oraz pożyczki SAFE może mieć dalekosiężne konsekwencje. Co więcej zaproszenie do Rady Pokoju Trumpa wymaga pilnego stanowiska Polski. W związku z tym przyszłe godziny pokażą, czy uda się osiągnąć porozumienie.

Źródło: Wprost.pl