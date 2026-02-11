Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ma ogłosić 24 lutego szczegółowy plan przeprowadzenia wyborów prezydenckich oraz referendum w sprawie porozumienia pokojowego z Rosją. Data ogłoszenia jest wyjątkowo symboliczna. Dokładnie wtedy miną cztery lata od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Dlatego plan ma zarówno wymiar polityczny, jak i emocjonalny. Co więcej wybory i referendum mogłyby odbyć się już w maju.

Zgodnie z ustaleniami negocjatorów amerykańskich i ukraińskich każda umowa pokojowa zostanie poddana pod głosowanie w referendum. Jednocześnie Ukraińcy wybiorą nowego prezydenta. Dlatego oba procesy mają się odbyć razem. Co więcej referendum będzie wiążące dla władz w Kijowie. W związku z tym ostateczna decyzja o pokoju będzie należała bezpośrednio do społeczeństwa.

Symbolika daty i kontekst międzynarodowy

Ogłoszenie planu dokładnie 24 lutego ma mocny wydźwięk symboliczny. Tego dnia w 2022 roku Rosja rozpoczęła agresję na Ukrainę. Dlatego Zełenski chce pokazać determinację narodu w walce o sprawiedliwy pokój. Co więcej plan powstaje w ramach rozmów z udziałem negocjatorów ze Stanów Zjednoczonych. W związku z tym ma wzmocnić pozycję Ukrainy w międzynarodowych negocjacjach.

Implikacje dla procesu pokojowego

Połączenie wyborów z referendum może przyspieszyć rozmowy pokojowe. Jednak wiele zależy od postawy Rosji i wyników negocjacji. Co więcej taki ruch wzmacnia pozycję Zełenskiego jako przywódcy, który ufa własnemu społeczeństwu. W związku z tym przyszłe tygodnie pokażą, czy plan zostanie zrealizowany.

