Włodzimierz Czarzasty przeżywa nienajlepszy okres. Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu musiał wysłuchać m.in. gromkiego „precz z komuną”, które w jego stronę wykrzyczeli liczni posłowie Prawa i Sprawiedliwości.

Wszystko zaczęło się od wystąpienia Mateusza Morawieckiego. Były premier, a obecnie poseł PiS wszedł na mównicę, by skierować kilka słów do Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Nawiązał przy tym do dawnych czasów, gdy – jak to się zwykło mawiać w komunistycznej propagandzie – Armia Czerwona „wyzwalała” Polskę. Morawiecki pozwolił sobie przy tym na wymowny przytyk w stronę lidera Lewicy.

– Panie marszałku – jedno sprostowanie: Armia Czerwona wam przyniosła władzę a nam zniewolenie – powiedział Mateusz Morawiecki po czym zszedł z mównicy, a na sali rozległy się gromkie brawa uznania dla byłego premiera.

Po chwili głos próbował zabrać Czarzasty, jednak nie był w stanie przebić się przez dźwięk braw. Po kilku sekundach problem nie ustąpił. Tym razem przeszkodą nie były jednak brawa, a okrzyki „precz z komuną”, które niosły się po sali sejmowej. – Informuję pana posła, że wniosek, który pan zgłosił… – próbował kontynuować Czarzasty, ale nie był w stanie przebić się przez głosy.

