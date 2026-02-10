Nietypowa sytuacja podczas rozmowy dziennikarza TV Republika z Włodzimierzem Czarzastym na sejmowym korytarzu. Lider Lewicy w pewnym momencie zaczął… dotykać reportera.

W ostatnich dniach sporo mówi się o rzekomych rosyjskich powiązaniach Włodzimierza Czarzastego. Właśnie o to, podczas rozmowy na sejmowym korytarzu, zaczął wypytywać polityka dziennikarz TV Republika. Panowie szli obok siebie, gdy w pewnym momencie doszło do nietypowej sytuacji.

Czarzasty postanowił bowiem chwycić reportera… za kark. Dziennikarz był wyraźnie zaskoczony i zaczął się wyrywać liderowi Lewicy. Ten jednak nie odpuszczał. W efekcie doszło więc do dość dziwnej szarpaniny.

Nagranie ze zdarzenia zamieścił na swoim profilu jeden z internautów, który opatrzył je wymownym komentarzem. – Czarzasty dotyka dziennikarza Republiki, ten mu mówi, że prosi bez spoufalania się i unika jego dotyku Ciekawe czy będzie takie samo oburzenie jak w przypadku Justyny Dobrosz-Oracz – napisał.

Ciekawe czy będzie takie samo oburzenie jak w przypadku Justyny Dobrosz-Oracz ( ͡~ ͜ʖ ͡°) pic.twitter.com/i8x2jI4a7C — chrzanik (@chrzanikx) February 10, 2026

