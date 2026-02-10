Kacper Tomasiak to sensacyjny medalista olimpijski. Skoczek zajął drugie miejsce w zawodach na skoczni normalnej podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Dla zawodnika bardzo ważna jest wiara.

O Kacprze Tomasiaku mówią dziś wszyscy. 19-latek sensacyjnie zajął drugie miejsce podczas zawodów na skoczni normalnej i zdobył srebrny medal podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich we Włoszech. To spore zaskoczenie, ponieważ raczej nikt nie spodziewał się takiego sukcesu.

Przy okazji świetnego wyniku, który osiągnął młody zawodnik w mediach pojawia się coraz więcej faktów na jego temat. Ujawniono m.in., że Tomasiak pełni funkcję ministranta, a po wygranej gratulowali mu przyjaciele z jego parafii.

Jak ważna dla młodego skoczka jest wiara można było zauważyć tuż przed skokiem w trakcie zawodów. Siedzący na belce Tomasiak nie krępował się i wykonał znak krzyża. Następnie rozpędził się i oddał dobry skok, który finalnie dał mu medal.

Nagranie, na którym widać wspomniany moment szybko obiegło sieć. Chętnie udostępniają je także politycy, którzy wskazują, że to bardzo ważny gest, szczególnie w wykonaniu tak młodego człowieka.

