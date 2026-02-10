19-letni Kacper Tomasiak zdobył srebrny medal podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Zaraz po sukcesie ustawiła się przy nim kolejka chętnych do wspólnego zdjęcia. Wśród nich – minister sportu Jakub Rutnicki.

Wszystko zaczęło się od zdjęcia, które na swoim profilu zamieścił minister sportu z Koalicji Obywatelskiej. Polityk pozuje na nim z Kacprem Tomasiakiem, który chwilę wcześniej, dzięki dwóm dobrym skokom, sięgnął po olimpijskie srebro sprawiając naprawdę sporą sensację.

– Wielka duma i gratulacje dla Naszego Wicemistrza Olimpijskiego Kacpra Tomasiaka – napisał Rutnicki. Na fotografii widzimy uśmiechniętego Tomasiaka z olimpijskim krążkiem, a tuż obok niego – wspomnianego wcześniej szefa resortu sportu.

Wielka duma i gratulacje dla Naszego Wicemistrza Olimpijskiego Kacpra Tomasiaka 🥈🥈🥈🇵🇱🇵🇱🇵🇱 pic.twitter.com/OQAMBN5kSK — Kuba Rutnicki (@KubaRutnicki) February 9, 2026

Jakiś czas później Radosław Fogiel z PiS zamieścił na swoim profilu wpis, na którym widać moment przed wykonaniem zdjęcia. Cała sytuacja wygląda dość nietypowo. Tomasiak w pierwszej chwili nie dostrzega bowiem Rutnickiego, a ten bezskutecznie próbuje podejść do 19-latka. Minister, wyraźnie zniecierpliwiony, przeskakuje z nogi na nogę. Wreszcie młody sportowiec zauważa Rutnickiego i ustawia się obok niego, a współpracownik polityka wykonuje zdjęcie. Fogiel całe zdarzenie skwitował wymownym opisem: „Wspaniale, że się udało zrobić zdjęcie po takich staraniach!”.

Wspaniale, że się udało zrobić zdjęcie po takich staraniach! https://t.co/IoFap6V9sy pic.twitter.com/fz7bERG7WN — Radosław Fogiel (@radekfogiel) February 10, 2026

