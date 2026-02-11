W miejscowości Młyny niedaleko Buska Zdroju w województwie świętokrzyskim doszło do makabrycznego odkrycia. We wtorek około godziny 21:00 na terenie żwirowni znaleziono ludzkie szczątki oraz fragmenty odzieży. Dlatego na miejsce natychmiast wezwano policję. Co więcej śledczy zabezpieczyli fragmenty kości i ubrań.

Zgłoszenie wpłynęło do służb około godziny 21:00. Policjanci z Buska Zdroju szybko zabezpieczyli teren żwirowni. Zabezpieczono fragmenty kości oraz kawałki ubrań. Dlatego czynności trwały przez całą noc mimo trudnych warunków pogodowych. Co więcej w środę rano śledczy wrócili na miejsce z biegłymi. W związku z tym obecnie trwają badania antropologiczne, które mają pomóc ustalić pochodzenie i wiek szczątków.

Najbardziej prawdopodobna wersja śledcza

Jedna z głównych wersji zakłada, że szczątki trafiły do żwirowni razem z ziemią z porządkowania starego cmentarza. Podobna sytuacja miała już miejsce w regionie w przeszłości. Dlatego policja sprawdza, czy ktoś nielegalnie wywiózł ziemię cmentarną do kopalni kruszywa. Co więcej proboszcz parafii św. Wawrzyńca w Młynach, ks. Marek Tazbir, stanowczo odpiera te zarzuty. W związku z tym podkreśla, że na terenie parafii nie prowadzono żadnych prac ekshumacyjnych.

Reakcje mieszkańców i stan śledztwa

Mieszkańcy Buska Zdroju i okolic są wstrząśnięci odkryciem. Wiele osób przypomina wcześniejsze znaleziska szczątków z czasów II wojny światowej w tym rejonie. Dlatego śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa w Busku Zdroju pod nadzorem policji. Co więcej na razie nie ustalono tożsamości ani wieku szczątków. W związku z tym nie wyklucza się również wersji kryminalnej. Jednak na tym etapie wszystko wskazuje raczej na przypadkowe przemieszczenie szczątków historycznych.

