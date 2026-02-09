Krzysztof Stanowski stanął w obronie Marii Wiernikowskiej, autorki reportażu z Kaliningradu, który wyemitowano na Kanale Zero. Na nią i na cały kanał spadła fala krytyki, również ze strony polityków tworzących obecnie większość rządzącą w polskim Sejmie.

Spór wybuchł po publikacji pierwszego odcinka reportażu Marii Wiernikowskiej z podróży do obwodu królewieckiego, przygotowanego dla Kanału Zero. Materiał pokazywał codzienne życie mieszkańców i rozmowy m.in. z rosyjskim żołnierzem, ale wielu dziennikarzy, ekspertów od Wschodu i polityków uznało go za zbyt łagodny wobec Rosji i wpisujący się w narracje propagandowe Kremla. Krytycy podnosili, że w państwie prowadzącym wojnę trudno nagrać niezależny materiał bez kontroli władz, a sam reportaż pomijał szerszy kontekst agresji na Ukrainę.

Dodatkowe kontrowersje wywołała mapa pokazana w materiale, na której Krym oznaczono jako terytorium Rosji, co spotkało się z protestem ambasady Ukrainy i reakcjami polskich władz. Sprawę podgrzał też fakt, że reportaż był chwalony przez rosyjskich propagandystów, a sam twórca Kanału Zero, Krzysztof Stanowski, bronił materiału i odpierał zarzuty o prorosyjski przekaz. W efekcie w mediach i internecie rozgorzała dyskusja o granicach reportażu z państwa prowadzącego wojnę i o odpowiedzialności twórców za kontekst, w jakim takie materiały są odbierane.

Wśród krytyków materiału znaleźli się też przedstawiciele obozu rządzącego. To im, a także niektórym dziennikarzom, Stanowski zadedykował swój najnowszy film. Właściciel Kanału Zero nie bawił się w dyplomację i użył bardzo mocnych słów.

– Politycy koalicji uznali, że wykorzystają pretekst by uderzyć w Kanał Zero, że jest prorosyjski. Wy k***a durnie. Prorosyjskość można zarzucać tym politykom, którzy brali udział w ataku na polski rząd za budowę zapory na granicy i biegali do nachodźców z pizzą – powiedział Stanowski. Fragment poniżej, cały materiał TUTAJ.

Stanowski:



„Politycy koalicji uznali, że wykorzystają pretekst by uderzyć w Kanał Zero, że jest prorosyjski.



Wy kurwa durnie. Prorosyjskość można zarzucać tym politykom, którzy brali udział w ataku na polski rząd za budowę zapory na granicy i biegali do nachodźców z pizzą” pic.twitter.com/HygtP3iPMg — chrzanik (@chrzanikx) February 9, 2026

