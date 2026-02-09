W jednym z mieszkań na osiedlu Bolesława Śmiałego w Poznaniu dokonano makabrycznego odkrycia. Wewnątrz natrafiono na zwłoki starszego mężczyzny. Możliwe, że 86-latek zmarł lata temu, ale nikt tego nie zauważył.

Zwłoki znaleziono 28 stycznia 2026 roku. Policja weszła do mieszkania na osiedlu Bolesława Śmiałego w Poznaniu, aby nadzorować czynności komornicze. W środku funkcjonariusze odkryli zmumifikowane ciało. Wstępnie ustalono, że należy do właściciela mieszkania.

86-latek ustawił stałe zlecenie na opłacanie czynszu, więc płatności regulowano na bieżąco. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Poznaniu nie odnotowała zaległości ani skarg na zapach z mieszkania. Choć skrzynka pocztowa była pełna, sąsiedzi nie niepokoili się jego nieobecnością, wiedząc o zamiłowaniu właściciela do podróży.

Choć czynsz regularnie opłacano, pojawiły się zaległości w opłatach za gaz i prąd. To one doprowadziły do wszczęcia postępowania komorniczego. Policja wstępnie wykluczyła udział osób trzecich w śmierci mężczyzny. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że 86-latek mógł umrzeć już w 2022 roku. Potwierdzają to daty ważności produktów znalezionych w mieszkaniu.

Policjanci prowadzą dalsze czynności wyjaśniające. Poszukują również rodziny zmarłego.

Źr. RMF FM