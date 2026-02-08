Lindsey Vonn, amerykańska narciarka, miała poważny wypadek podczas swojego zjazdu w trakcie zawodów na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich. Zawodniczka została przetransportowana do szpitala.

Do sieci trafiło wideo, na którym widać całe zdarzenie. Vonn przygotowuje się do swojego zjazdu, a następnie rusza. Początkowo wszystko idzie dobrze, a 41-latka pokonuje kolejne przeszkody. Jednak w pewnym momencie dochodzi do fatalnego wypadku.

Amerykanka traci kontrolę, wyskakuje do góry, a następnie spada. Nie ląduje jednak bezpiecznie, lecz zaczyna koziołkować. Na samym końcu uderza w bandę wyznaczającą tor zjazdu z góry. Całość wygląda wyjątkowo dramatycznie.

Co ciekawe, Lindsey Vonn doznała kontuzji kilka tygodni temu. Zdążyła jednak przejść rehabilitację i ostatecznie zdecydowała się, by wziąć udział w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich we włoskim Mediolanie. Jak widać, nie zakończyło się to dobrze.

41-letnia Amerykanka została przetransportowana do szpitala specjalnym śmigłowcem. Wcześniej, tuż po fatalnym upadku, nie była w stanie podnieść się o własnym siłach. Obecnie znajduje się pod opieką lekarzy.

