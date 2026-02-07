Giorgia Meloni, premier Włoch, spotkała się z prezydentem Polski Karolem Nawrockim. Po rozmowie z głową państwa opublikowała wpis w serwisie „X”.

Karol Nawrocki przebywał w Mediolanie przy okazji otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Prezydenta Polski na rozmowę zaprosiła premier Włoch, Giorgia Meloni, która utrzymuje dobre relacje z naszą głową państwa.

Po spotkaniu Meloni zamieściła wpis w mediach społecznościowych. Opowiedziała w nim o szczegółach przeprowadzonej rozmowy z polskim prezydentem. – Spotkanie potwierdziło doskonały stan stosunków dwustronnych i solidność partnerstwa między Rzymem a Warszawą. Podczas rozmów pogłębiliśmy współpracę gospodarczą i handlową oraz przeanalizowaliśmy perspektywy dalszego zacieśniania współpracy w przemyśle zbrojeniowym – napisała premier Włoch.

Meloni przyznaje, że wspólnie z Nawrockim poświęcili sporo czasu na rozmowę o kwestiach międzynarodowych. – Poświęciliśmy dużo miejsca kluczowym kwestiom międzynarodowym, a w szczególności naszemu wspólnemu zaangażowaniu we wspieranie drogi do sprawiedliwego i trwałego pokoju dla Ukrainy – stwierdziła.

Co ciekawe, znalazło się również nawiązanie do USA. Wiadomo bowiem, że zarówno Meloni, jak i Nawrocki należą do europejskich sojuszników Donalda Trumpa i jego administracji. – Potwierdziliśmy również strategiczne znaczenie wzmacniania więzi transatlantyckich jako fundamentalnego filaru stabilności i bezpieczeństwa w obliczu obecnych globalnych wyzwań – napisała Meloni.

Ho incontrato oggi a Milano il Presidente della Repubblica di Polonia, @NawrockiKn.



Il colloquio ha confermato l’eccellente stato delle relazioni bilaterali e la solidità del partenariato tra Roma e Varsavia. Nel corso del confronto, abbiamo approfondito la cooperazione in… pic.twitter.com/NFJr9Qua04 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) February 6, 2026

