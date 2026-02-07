Podczas ceremonii otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie komentatorzy TVP – Piotr Sobczyński i Marek Rudziński – nie odnieśli się do obecności prezydenta Karola Nawrockiego. Sytuacja szybko stała się tematem dyskusji w internecie, dlatego zwrócono się do TVP z prośbą o komentarz.

W trakcie prezentacji reprezentacji Polski głos zabrał Piotr Sobczyński. W swojej wypowiedzi poinformował widzów o obecności ministra sportu i turystyki Jakuba Rutnickiego, który reprezentował rząd na igrzyskach, jednak nie wspomniał o udziale prezydenta. Również Marek Rudziński nie odniósł się do tej kwestii.

– Ja powiem tylko, że w ceremonii otwarcia bierze udział minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki, który reprezentuje rząd podczas tych igrzysk. Przed ceremonią pan minister wziął udział w spotkaniu z innymi ministrami sportu z całego świata. Były rozmowy na temat promocji naszej kandydatury do organizacji letnich igrzysk olimpijskich – mówił Piotr Sobczyński.

Serwis WP Sportowe Fakty skontaktował się z dyrektorem TVP Sport Jakubek Kwiatkowskim. Postanowiono poprosić go o komentarz do zaistniałej sytuacji. Ten w krótkim komentarzu odniósł się do całej sprawy.

– Nie oglądałem transmisji, ale rozmawiałem z komentatorami. Nie ma żadnego odgórnego zakazu pomijania tego czy innego polityka. Zresztą w transmisji łyżwiarstwa figurowego Przemysław Babiarz wspomniał o obecności Karola Nawrockiego na miejscu – powiedział Kwiatkowski.

Przeczytaj również: