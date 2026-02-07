Rosja i Ukraina otrzymały od USA termin na zawarcie porozumienia kończącego wojnę – poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Przywódca dodał, że jeśli termin w czerwcu nie zostanie dotrzymany, Stany Zjednoczone prawdopodobnie zwiększą presję na obie strony konfliktu.

„Amerykanie proponują, by strony (ukraińska i rosyjska) zakończyły wojnę na początku tego lata, i najpewniej będą wywierać presję zgodnie z tym harmonogramem” – powiedział Zełenski.

„Mówią, że chcą wszystko zakończyć do czerwca. I że zrobią wszystko, by zakończyć wojnę. Chcą jasnego harmonogramu wszystkich działań” – dodał.

Prezydent Ukrainy poinformował, że Stany Zjednoczone zaproponowały kolejną rundę rozmów trójstronnych Ukraina-USA- Rosja w przyszłym tygodniu. Zełenski zaznaczył, że negocjacje po raz pierwszy odbędą się w USA, najpewniej w Miami, i potwierdził udział Ukrainy.

Zełenski przekazał, że deficyt w rosyjskim budżecie zmusza Kreml do ograniczenia wypłat dla żołnierzy, co w obliczu rosnących strat na froncie prowadzi do zmniejszenia liczebności wojsk. „Myślę, że potrzebują przerwy. Myślę, że Putin myśli o przerwie” – dodał.

Źr. WP