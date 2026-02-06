Rosja wyśmiewa przygotowania prezydenta Francji Emmanuela Macrona do rozmów z Władimirem Putinem. Szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow nazwał je „groteskowymi” i „żałosną dyplomacją”. Dodał, że jeśli ktoś chce rozmawiać poważnie, wystarczy zadzwonić.

Prezydent Francji Emmanuel Macron przypomniał, że planuje rozmowę z Władimirem Putinem. Podkreślił, że spotkanie musi być dobrze przygotowane. Zaznaczył, że ważne jest przywrócenie europejskich kanałów komunikacji, ponieważ przygotowania trwają na poziomie technicznym.

Minister spraw zagranicznych Rosji, Siergiej Ławrow, skrytykował zapowiedzi Macrona, przypominając, że padły one kilka tygodni temu. Określił je mianem „żałosnej dyplomacji”.

„Chcesz rozmawiać, to zadzwoń. Prezydent Rosji zawsze odbiera telefon, wysłucha wszelkich propozycji, a jeśli mówimy o poważnych propozycjach, zapewniam, że nie pozostaną one bez poważnej, konkretnej i praktycznej reakcji – powiedział Ławrow.

Ujawnił, że rzekomo niektóre państwa europejskie w tajemnicy prowadzą rozmowy, w których drugą stroną jest Rosja. „Dzwonią i proszą, by nie ogłaszać tych rozmów. Niektóre pojawiają się tutaj i w „podziemiu”. Ale nic, co nasi europejscy partnerzy mówią nam podczas tych zamkniętych i poufnych kontaktów, nie różni się od tego, co mówią publicznie” – powiedział Ławrow.

Polityk dodał, że Rosja otrzymuje wciąż te same apele. „To te same wezwania: „skończmy”, „musimy coś zrobić”. Nie widzę żadnej pozycji w Europie. Wpadli we własną pułapkę” – powiedział. „Teraz jedyne, co robią, to zapobieganie i zakłócanie negocjacji, które rozpoczęły się między nami a Amerykanami, a teraz dołączają do nich przedstawiciele Ukrainy” – dodał.

Źr. Interia