Rosja kontynuuje ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Naczelny rabin Ukrainy Mosze Azman ostrzegał, że to spowoduje śmierć wielu osób. Wskazał również na Polskę, jako na potencjalny kolejny cel Rosjan.

Amzan odwiedził USA, gdzie mówił, że urodził się w Leningradzie. Jak dodał, jego ojciec opowiadał mu o realiach życia, gdy wojska niemieckie zablokował miasto w latach 1941-1944.

„Zmarło wtedy pół miliona ludzi (według różnych szacunków może to być nawet ok. 1-2 mln – red.) z powodu braku jedzenia i dlatego, że było strasznie zimno. Pamiętam, jak ojciec mówił, że wiele osób zmarło właśnie z powodu zimna. Dziś w Ukrainie jest minus 20 stopni Celsjusza. W blokach nie działa ogrzewanie” – powiedział.

Wyjaśnił, że z najtrudniejszą sytuacją borykają się seniorzy. „Razem z wolontariuszami chodzimy pomagać starszym osobom, niektórzy mieszkają na 20. piętrze, windy nie działają. Siedzą tam bez wody, bez ogrzewania, przy bardzo niskich temperaturach, bez prądu. Nie wiemy, ilu ludzi umrze tej zimy” – mówił.

Rabin stwierdził, że Rosja popełnia zbrodnie wojenne i musi za nie odpowiedzieć. Wspomniał również, że w 2024 r. na wojnie zginął jego syn, który bronił Ukrainy.

Rabin apelował o wsparcie dla Ukrainy, bo jeśli ta upadnie, konsekwencje poniosą sąsiednie państwa. „Myślę, że Polacy zdają sobie sprawę, że będą następni, jeśli Ukraina upadnie. Dlatego Ukraina musi przetrwać i wszyscy powinni jej pomagać” – powiedział.

