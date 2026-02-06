Premier Węgier Viktor Orban ostrzegł, że ewentualne przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej mogłoby — jego zdaniem — doprowadzić do natychmiastowego konfliktu z Rosją. W wywiadzie radiowym podkreślił, że wojna jednego z państw UE automatycznie wciąga pozostałe kraje Wspólnoty.

Viktor Orban ocenił na antenie publicznego radia, że akcesja Ukrainy do Unii Europejskiej mogłaby zagrozić pokojowi w Europie. Według lidera Fideszu prezydent Rosji Władimir Putin nie zaakceptowałby sytuacji, w której Ukraina zyskałaby status równy innym państwom członkowskim UE.

„Członkostwo Ukrainy we Wspólnocie oznaczałoby natychmiastową wojnę z Rosją. I nawet gdyby w danym momencie panował pokój, i tak wiązałoby się to z trwałym ryzykiem wojny” – mówił Orban.

Orban podtrzymał stanowisko rządu w Budapeszcie w sprawie niewysyłania broni ani żołnierzy na Ukrainę. Zaznaczył też, że Węgry sprzeciwiają się bezwarunkowej pomocy finansowej dla władz w Kijowie. Argumentował, że postulowane kwoty wymagałyby wspólnych pożyczek państw UE, co mogłoby osłabić politykę wewnętrzną Wspólnoty.

Orban ponownie ocenił relacje Ukrainy z Unią Europejską jako niekorzystne dla Węgier. Stwierdził, że Bruksela wprowadza wysokie sankcje, ukrywając je pod hasłami polityki handlowej. Premier sprzeciwia się wsparciu wojskowemu dla Ukrainy. Blokuje też unijne głosowania, w tym te dotyczące kolejnych sankcji wobec Rosji.

Źr. Interia