Niedawno media rozgrzała informacje, w której ambasador USA w Polsce, Tom Rose, ogłosił zerwanie kontaktów z Włodzimierzem Czarzastym. Niedługo później zamieścił jednak kolejny wpis, który z kolei… usunął.

Wszystko zaczęło się do wpisu Rose’a, w którym ten stwierdził, że zrywa kontakty z Włodzimierzem Czarzasty, marszałkiem polskiego Sejmu. Chodziło o wypowiedź tego ostatniego, by nie popierać przyznania Donaldowi Trumpowi Pokojowej Nagrody Nobla.

Wówczas w sieci rozpętała się zagorzała dyskusja. Jeden z internautów mocno skrytykował ambasadora USA w Polsce. – Naród polski szanuje swoją suwerenność. Wracaj do domu – napisał polski użytkownik mediów społecznościowych.

Jak się szybko okazało Rose nie zamierzał pozostawać mu dłużnym. Odgryzł się w dość niespodziewany sposób, który ponownie wywołał sporo kontrowersji oraz krytyki. Zapytał bowiem „czy USA powinny zabrać ze sobą wszystkich żołnierzy i cały sprzęt?”.

Jak podaje serwis internetowy polskieradio.pl wpis Rose’a o amerykańskich żołnierzach jakiś czas później zniknął z konta ambasadora USA w Polsce. Wygląda więc na to, że amerykański dyplomata lub jego przełożeni, uznali internetową publikację za wysoce niestosowną.

Przeczytaj również: