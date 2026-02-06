Władimir Aleksiejew, zastępca szefa GRU, został postrzelony. Do zdarzenia doszło w wyniku przeprowadzonego zamachu.

– Niezidentyfikowana osoba oddała kilka strzałów w kierunku mężczyzny i uciekła z miejsca zdarzenia – taki komunikat wydali rosyjscy śledczy po tym, gdy do informacji publicznej trafił przekaz o postrzeleniu Aleksiejewa.

Według doniesień rosyjskich mediów zastępca szefa GRU miał zostać kilkukrotnie postrzelony w plecy, gdy wychodził ze swojego mieszkania i zmierzał do winy. Zdarzenie miało miejsce ok. godziny 7 nad ranem. Wiadomo, że prokuratura wszczęła już śledztwo ws. usiłowania zabójstwa mężczyzny.

Obecnie Aleksiejew przebywa w szpitalu. Przewieziono go tam zaraz po zamachu. Rządowa, anglojęzyczna rosyjska telewizja Russia Today podaje, że zastępca szefa GRU znajduje się obecnie w ciężkim stanie. Niewiele więcej wiadomo

Władimir Aleksiejew to pierwszy zastępca szefa GRU — Głównego Zarządu Wywiadowczego Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. – Aleksiejew swoje stanowisko objął w 2011 r. Media określają go jako jednego z głównych nadzorców rosyjskich „formacji ochotniczych” biorących udział w inwazji na Ukrainę – informuje Onet.pl.

