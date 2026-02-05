Ambasador USA w Polsce Tom Rose ogłosił na platformie X natychmiastowe zerwanie wszelkich kontaktów z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Decyzja zapadła 5 lutego 2026 roku w odpowiedzi na obelgi Czarzastego pod adresem prezydenta Donalda Trumpa. Co więcej Rose zaznaczył że nie pozwolą na niszczenie więzi polsko-amerykańskich.

Tom Rose w poście na X stwierdził że obelgi Czarzastego są oburzające i nieprowokowane. Dlatego stanowią przeszkodę w utrzymaniu doskonałych relacji z premierem Tuskiem i jego administracją. Co więcej ambasador podkreślił wkład Trumpa w dobrobyt Polski i jej obywateli. W związku z tym USA nie zaakceptują braku szacunku wobec prezydenta. Jednak decyzja o zerwaniu komunikacji jest natychmiastowa i dotyczy wyłącznie Czarzastego. Ponadto Rose wyraził nadzieję na dalszą współpracę z polskim rządem.

Powody zerwania kontaktów i kontekst polityczny

Obelgi Czarzastego wobec Trumpa stały się katalizatorem decyzji amerykańskiej dyplomacji. Dlatego podkreślono że takie działania podważają strategiczne partnerstwo polsko-amerykańskie. Co więcej w tle pojawiają się szersze napięcia polityczne w Polsce. W związku z tym relacje z rządem Tuska pozostają priorytetem dla USA. Jednak izolacja Czarzastego może wpłynąć na dynamikę wewnętrzną w Sejmie. Ponadto sprawa pokazuje wrażliwość na krytykę Trumpa w kontekście globalnym.

Implikacje decyzji dla relacji Polsko-Amerykańskich

Zerwanie kontaktów z Czarzastym podkreśla ochronę wizerunku Trumpa przez USA. Dlatego może zaostrzyć podziały polityczne w Polsce między rządem a opozycją. Co więcej sytuacja budzi pytania o przyszłą współpracę międzynarodową.

Źródło: Niezależna.pl