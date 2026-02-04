Niepokojące informacje o kontaktach marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego z osobami powiązanymi z Rosją budzą kontrowersje. Prezydencki minister Marcin Przydacz podkreśla konieczność weryfikacji przeszłości Czarzastego. Dlatego prezydent Karol Nawrocki zwołuje posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego na 11 lutego. Co więcej sprawa obejmuje wschodnie kontakty biznesowe i towarzyskie marszałka.

Media donoszą o powiązaniach Czarzastego z bizneswoman Swietłaną Czesny, która jest związana z rosyjskimi ośrodkami decyzyjnymi. Dlatego pojawiają się pytania o wschodnie kontakty biznesowe i towarzyskie marszałka Sejmu, co budzi poważne wątpliwości w kontekście bezpieczeństwa narodowego. Co więcej Czarzasty wywodzi się ze środowiska PZPR, które było blisko związane z Rosją, a to dodatkowo wzmacnia obawy o jego przeszłość. W związku z tym brakuje wiedzy o 40 latach jego życia w biznesie i polityce, co czyni sytuację jeszcze bardziej niejasną. Jednak jako marszałek ma dostęp do wrażliwych informacji niejawnych bez weryfikacji, co może stanowić ryzyko dla państwa. Ponadto Przydacz podkreśla, że Czarzasty nie chce ujawnić przeszłości przed opinią publiczną, co tylko pogłębia spekulacje.

Kluczowe sświadczenia Marcina Przydacza i krytyka rządu

Prezydencki minister Marcin Przydacz krytykuje brak weryfikacji przeszłości Czarzastego w mediach, gdzie pojawiają się niepokojące informacje o kontaktach z Swietłaną Czesny. Stwierdza, że domaga się wyjaśnień od marszałka na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, ponieważ sprawa wymaga natychmiastowej uwagi. Co więcej oskarża rząd o milczenie w sprawie Rady Pokoju zainicjowanej przez Trumpa, co pokazuje brak aktywności w kluczowych kwestiach międzynarodowych. W związku z tym podkreśla, że bez Donalda Tuska postkomuniści jak Czarzasty nie wyszliby z niebytu, co sugeruje polityczne powiązania. Jednak rząd nie wypowiada się w kluczowych kwestiach bezpieczeństwa narodowego, co budzi dodatkowe wątpliwości. Ponadto Przydacz pyta, czego wstydzi się Czarzasty i co ukrywa przed społeczeństwem.

Kontekst posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego

Prezydent Karol Nawrocki zwołuje Radę Bezpieczeństwa Narodowego na 11 lutego w Pałacu Prezydenckim, aby omówić wschodnie kontakty Czarzastego i inne kwestie bezpieczeństwa. Dlatego posiedzenie ma wyjaśnić znaki zapytania w jego życiorysie, co jest kluczowe dla zaufania publicznego. Co więcej omówiona zostanie pożyczka na Program SAFE opiewająca na ponad 30 miliardów euro, co pokazuje szerszy kontekst obronny. W związku z tym rząd musi wyjaśnić, jak spożytkuje te środki na cele obronne, co może wpłynąć na strategię państwa. Jednak milczenie administracji w sprawie Rady Pokoju budzi wątpliwości Pałacu Prezydenckiego, co podkreśla napięcia między instytucjami. Ponadto zaproszenie Polski do tej inicjatywy Trumpa wymaga stanowiska władz, co czyni posiedzenie jeszcze bardziej istotnym. Ale też sprawa Czarzastego podkreśla potrzebę weryfikacji osób z dostępem do tajemnic państwowych, co może prowadzić do zmian proceduralnych.

Przeczytaj również:

Źródło: Polsat News