Donald Tusk pojedzie do Kijowa. Z jakiego powodu premier uda się to stolicy objętej wojną Ukrainy?

Tusk zamieścił wpis w serwisie „X”. Poinformował w nim, że otrzymał zaproszenie od Wołodymyra Zełenskiego po to, by udać się do Kijowa. Nie podał jednak dokładnej daty swojego wyjazdu. Przyznał jedynie, że w stolicy Ukrainy pojawi się w najbliższych dniach.

Jaki jest powód wyjazdu Tuska? Tutaj też premier był dość enigmatyczny. Przyznał bowiem, że w dramatycznym czasie nasz wschodni sąsiad nie może zostać sam. – Na zaproszenie Wołodymyra Zełenskiego w najbliższych dniach będę w Kijowie. W tym dramatycznym czasie Ukraina nie może pozostać sama – napisał.

W ostatnich dniach Ukraina przeżywa wyjątkowo trudny czas. Chodzi rzecz jasna o rosyjskie ataki przeprowadzone na infrastrukturę krytyczną. Ta w wielu miejscach została zniszczona, przez co pozbawiono mieszkańców prądu i ogrzewania. Polska pomaga Ukrainie przetrwać ten okres.

– Odbyło się spotkanie online z ministrem energii Polski Miłoszem Motyką. Podziękowałem za wysoki poziom wsparcia dla Ukrainy. Rząd polski przekazał 141 ładunków humanitarnych i 3,1 mln euro na Fundusz Wspierania Energetyki Ukrainy. Szczególnie cenimy inicjatywę narodu polskiego dotyczącą zbiórki funduszy na generatory. Jest to przejaw prawdziwej przyjaźni i człowieczeństwa – napisał w serwisie Telegram minister energetyki Ukrainy Denys Szmyhal.

