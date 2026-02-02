Szef MSZ Radosław Sikorski wziął udział w Oslo Security Conference. Podczas swojego wystąpienia wbił szpilę Donaldowi Trumpowi.

Radosław Sikorski podczas swojego wystąpienia w trakcie Oslo Security Conference nawiązał do krytycznych wypowiedzi Donalda Trumpa na temat nieprzyznania mu Pokojowej Nagrody Nobla. Szef polskiego MSZ postanowił zadrwić z amerykańskiego prezydenta.

– Ministrowie spraw zagranicznych również mają prawo zgłaszać kandydatów do Pokojowej Nagrody Nobla – rozpoczął swój wywód Sikorski. – Powiedziałem już publicznie, że jeśli prezydent Trump zapewni Ukrainie sprawiedliwy pokój, to zrobię to sam – oświadczył szef polskiego MSZ.

Na tym jednak nie koniec. Po chwili Sikorski wrócił do swojej wypowiedzi i wbił szpilę amerykańskiemu prezydentowi. – Ale to ja zdecyduję, czym jest sprawiedliwy pokój – powiedział prześmiewczo nawiązując do licznych wypowiedzi Trumpa, w których to ten rościł sobie prawo do rozstrzygania, jakie rozwiązanie będzie właściwe dla Ukrainy. Po tych słowach Sikorskiego cała sala zaczęła się głośno śmiać.

Szef MSZ Radosław Sikorski występując na Oslo Security Conference powiedział, że poprze przyznanie Trumpowi Pokojowej Nagrody Nobla, ale pod jednym warunkiem. Na sali wybuchła salwa śmiechu. Dowcipniś, nieprawdaż? pic.twitter.com/KVL0dzz9g5 — Ekonomat (@ekonomat_pl) February 2, 2026

