Filip Nowobilski, autor programu „Duży w Maluchu”, odniósł się do sytuacji z udziałem Waldemara Żurka. Minister sprawiedliwości, jadąc fiatem 126p, wymusił pierwszeństwo na pasach nie przepuszczając przez nie kobiety.

Sytuacja miała miejsce podczas programu „Duży w Maluchu”, którego formuła zakłada prowadzenie rozmowy w trakcie jazdy kultowym fiatem 126p. W pewnym momencie za kierownicą pojazdu zasiadł Waldemar Żurek, który zamienił się z prowadzącym – Filipem Nowobilskim.

Podczas nagrania, gdy Żurek przejeżdżał przez przejście dla pieszych, na zebrę próbowała wejść kobieta. Minister sprawiedliwości nie ustąpił jej jednak pierwszeństwa, co zostało zarejestrowane, a następnie wyemitowane w odcinku. Sprawa nabrała dużego rozgłosu. Ostatecznie Żurek został ukarany mandatem, który zdecydował się przyjąć.

Do całej sprawy odniósł się też Nowobilski. Autor programu przyznał, że Żurek bez żadnego przymusu przesiadł się za kierownicę. – Zależało mi na tym, żeby tego wywiadu nie ciąć, żeby opublikować jeden do jednego, aby być później wolnym od wszelkich zarzutów, iż w jakikolwiek sposób próbowałem wpłynąć na treść – powiedział.

Nowobilski odniósł się także do sytuacji związanej z wykroczeniem. – Faktycznie, w ostatnim fragmencie wywiadu, zareagowałem nieco impulsywnie zwracając uwagę na to, że pan minister najechał na pasy, gdy już był na nich pieszy. To był odruch i mam go zawsze z tego tytułu, że moi goście nie mają do czynienia na co dzień z takim starym samochodem, jak maluch. Maluch nie ma wspomagania, maluch nie ma systemów bezpieczeństwa. Gdy siadam więc na prawym siedzeniu wcielam się w instruktora nauki jazdy – przyznał autor programu.

– Smutno mi było, gdy usłyszałem, że pan minister na jednej z konferencji mówił o moim teatralnym zachowaniu. Absolutnie to nie było moją intencją – powiedział.

Youtuber, który nagrał, jak Żurek łamie przepisy, tłumaczy się, że nie chciał eksponować tego fragmentu, poza tym jego impulsywny odruch, który wykonał, to on zawsze tak ma. Jest mu smutno, że Żurek na jednej z konferencji oskarżył go o teatralne zachowanie.

