Donald Trump publicznie deklaruje zasługi na Pokojową Nagrodę Nobla za zakończenie wielu wojen. Przewodniczący Knesetu Amir Ohana i spiker Izby Reprezentantów Mike Johnson wysłali prośby o poparcie do szefów parlamentów. W tym do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Jednak na konferencji prasowej Czarzasty ogłosił decyzję o odmowie. Dlatego uznał, że Trump nie zasługuje na takie wyróżnienie. Co więcej podkreślił destabilizującą rolę Trumpa w ładzie międzynarodowym.

Trump twierdzi że zakończył liczne konflikty co uzasadnia jego kandydaturę do Nobla. Przewodniczący izraelskiego Knesetu Amir Ohana wsparł tę nominację pismem. Podobnie zrobił Mike Johnson z amerykańskiej Izby Reprezentantów. Dlatego wysłali wnioski do liderów parlamentów na świecie. W tym do Włodzimierza Czarzastego jako marszałka polskiego Sejmu. Jednak Czarzasty na konferencji prasowej jasno odrzucił prośbę. Co więcej argumentował że polityka Trumpa oparta na sile jest nieodpowiednia. W związku z tym nominacja nie ma podstaw w zasadach międzynarodowych.

Kluczowe oświadczenia Włodzimierza Czarzastego

Marszałek Czarzasty stwierdził że nie poprze wniosku o Nobla dla Trumpa. Uzasadnił to brakiem zasług u kandydata. Co więcej oskarżył Trumpa o destabilizację organizacji międzynarodowych. Podkreślił politykę transakcyjną opartą na sile i łamaniu prawa. Przykłady to cła kwestie Grenlandii oraz kwestionowanie sojuszników NATO. Dlatego Europa powinna sama zadbać o swoje bezpieczeństwo. W związku z tym USA deklarują zmniejszenie obecności na kontynencie. Ale też Polska nie będzie wysuniętą kasztelanią Trumpa. Ponadto niezatapialnym lotniskowcem dla interesów amerykańskich według Czarzastego.

Kontekst zmian w ładzie międzynarodowym

Odmowa Czarzastego wpisuje się w szersze zmiany globalne. USA zmniejszają zaangażowanie w Europie co wymaga samodzielności. Dlatego Polska korzysta z mechanizmu SAFE na 44 miliardy euro. Co więcej wzmacnia struktury jak UE, NATO, ONZ i WHO. W związku z tym Czarzasty odrzuca iluzoryczne pomysły jak Rady Pokoju Trumpa. Ale też podkreśla potrzebę budowania bezpieczeństwa na wartościach. Ponadto samodzielność Europy jest kluczowa w obliczu transakcyjnej polityki USA.

Źródło: Onet.pl