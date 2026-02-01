W niedzielę 1 lutego 2026 roku przed południem wybuchł potężny pożar w sklepie sieci Biedronka przy ulicy Ogrodowej w Polkowicach na Dolnym Śląsku. Zgłoszenie do straży pożarnej wpłynęło o godzinie 10:30. Już po dwóch minutach pierwsze zastępy były na miejscu. Jednak ogień szybko objął cały dach budynku. Po około 10 minutach akcji gaśniczej dach się zawalił. Cały obiekt stanął w płomieniach. Nad miastem unosi się ogromna chmura dymu widoczna z dużej odległości.

W gaszenie pożaru zaangażowano 22 zastępy straży pożarnej z całego powiatu. Sytuacja była dramatyczna z powodu niskiej temperatury. Woda wylewana na płonący budynek zamarzała na chodniku. Powodowało to ekstremalną śliskość. Dwóch strażaków poślizgnęło się podczas działań. Jeden doznał urazu barku. Drugi uszkodził kostkę. Obaj zostali poszkodowani w wyniku poślizgnięcia przed sklepem. Na szczęście nie odnieśli poważniejszych obrażeń.

Skutki pożaru i brak informacji o ewakuacji

Ogień rozprzestrzenił się błyskawicznie. Po zawaleniu dachu cały market był objęty płomieniami. Nie podano jeszcze przyczyny pożaru. Brak jest informacji o poszkodowanych klientach lub pracownikach. Nie wspomniano też o ewakuacji. Sklep był prawdopodobnie otwarty w momencie wybuchu ognia. Akcja ratownicza trwała w bardzo trudnych warunkach pogodowych. Zamarzająca woda dodatkowo komplikowała pracę strażaków.

Implikacje dla mieszkańców i sieci handlowej

Pożar w Polkowicach to kolejny incydent z marketami w ostatnim czasie w regionie. Mieszkańcy obserwują dramatyczną sytuację z daleka. Dym jest widoczny z wielu kilometrów. Sieć Biedronka będzie musiała wyjaśnić straty i przyczyny zdarzenia. Dlatego przyszłe godziny pokażą czy uda się opanować ogień. Czy sklep będzie nadawał się do odbudowy. Sytuacja podkreśla ryzyka pożarowe w obiektach handlowych zimą. Szczególnie przy niskich temperaturach i oblodzeniu.

Źródło: Interia.pl