Ukraińska poetka Lyuba Yakimchuk podzieliła się na mediach społecznościowych negatywnymi doświadczeniami z Chełma. Opisała brak gościnności oraz problemy z bezpieczeństwem w mieście. Jednak prezydent Jakub Banaszek stanowczo zareagował na te oskarżenia. Dlatego uznał je za niesprawiedliwe i przekraczające granice krytyki. Co więcej podkreślił że budują one fałszywą narrację szkodzącą wizerunkowi Chełma. W związku z tym zaprosił ukraińskich dyplomatów do zajęcia stanowiska w tej sprawie.

W odpowiedzi opublikowanej na Facebooku włodarz miasta podkreślił, że Chełm od lat aktywnie wspiera osoby uciekające przed wojną w Ukrainie. Oskarżenia o brak gościnności czy zagrożenie bezpieczeństwa są „krzywdzące i niezgodne z faktami”. Autorka wpisu, popularna ukraińska poetka Lyuba Yakimchuk, skrytykowała Chełm za warunki na dworcu kolejowym. Wspomniała również o rzekomej nieprzyjazność wobec Ukraińców. Banaszek od razu zaznaczył, że zarzuty skierowane były przeciwko miastu, nie zaś wobec PKP – spółki odpowiedzialnej za infrastrukturę dworca. – Oczekiwania wobec funkcjonowania kawiarni na dworcu pozostawiam bez komentarza – takiego punktu nie było nawet przed przebudową – zaznaczył prezydent Chełma.

Prezydent odpowiedział również na sugestie dotyczące domniemanych kradzieży bagażu w jednym ze sklepów przy dworcu. Jak podkreślił, policja nie otrzymała żadnych zgłoszeń w tej sprawie. W przypadku strat materialnych kluczowe jest zgłaszanie ich odpowiednim służbom, a nie formułowanie publicznych oskarżeń.

Chełm jako ośrodek wsparcia dla Ukraińców

Banaszek przypomniał, że Chełm od pierwszych dni rosyjskiej inwazji otworzył drzwi i serca tonom Ukraińców. Miasto stało się jednym z kluczowych punktów tranzytowych dla osób kontynuujących podróż dalej w Europę. Według prezydenta, wolontariusze, urzędnicy i mieszkańcy pracowali wielu miesiącach, aby zapewnić uchodźcom pomoc i wsparcie. – Pomagaliśmy bez względu na trudną historię, która łączy nasze narody – także tę bolesną, jak Rzeź Wołyńska. Nie wracaliśmy do przeszłości, tylko skupiliśmy się na realnej pomocy tu i teraz.

Oczekiwane stanowisko dyplomacji

Na zakończenie swojego oświadczenia prezydent Chełma zaapelował, by jego stanowisko zyskało równie szeroki zasięg w mediach społecznościowych jak wpis ukraińskiej poetki. Podkreślił, że miasto zrobiło więcej, niż ktokolwiek mógł oczekiwać, i że nadal gotowe jest wspierać osoby potrzebujące. Podkreślił również, że – nie ma zgody na budowanie fałszywej narracji względem miasta, które otworzyło swoje serca. Prezydent wyraził również oczekiwanie, że sprawą zajmą się ukraińskie instytucje dyplomatyczne, takie jak ambasada lub konsulat generalny, biorąc pod uwagę opiniotwórczy charakter autorki wpisu.

Przeczytaj również: