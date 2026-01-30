Najnowszy sondaż CBOS z końca stycznia 2026 roku pokazuje zaskakujący obraz polskiej sceny politycznej. Koalicja Obywatelska nadal utrzymuje pozycję lidera z lekkim spadkiem poparcia. Jednak połączone siły dwóch frakcji Konfederacji mogą wyprzedzić Prawo i Sprawiedliwość. Dlatego to czyni je potencjalnie drugą co do wielkości siłą w kraju.

Badanie CBOS przeprowadzono w dniach 26-28 stycznia 2026 na próbie tysiąca dorosłych Polaków. Metody obejmowały wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo oraz ankiety internetowe. Respondenci odpowiadali na pytania o preferencje w hipotetycznych wyborach parlamentarnych. Wśród osób deklarujących udział w głosowaniu Koalicja Obywatelska zdobyła 29,3 procent poparcia. To nadal czyni ją liderem, choć z lekkim spadkiem w porównaniu do poprzedniego sondażu. Prawo i Sprawiedliwość zebrało 20,4 procent i zajmuje drugie miejsce. Jednak jest zagrożone przez rosnące frakcje Konfederacji.

Wyniki pozostałych partii

Konfederacja Wolność i Niepodległość uzyskała 11,2 procent głosów w tym badaniu. Konfederacja Korony Polskiej otrzymała 9,8 procent poparcia od ankietowanych. Nowa Lewica zanotowała 5,8 procent, co jest wynikiem powyżej progu wyborczego. Partia Razem zdobyła 4,9 procent, czyli poniżej wymaganego pięcioprocentowego progu. Polska 2050 ma zaledwie 1,3 procent poparcia w sondażu. Polskie Stronnictwo Ludowe uzyskało 1,4 procent, więc również poniżej progu wyborczego. Inne partie zebrały łącznie 0,6 procent głosów od respondentów. Aż 12,8 procent ankietowanych nie wskazało żadnych preferencji partyjnych. Kolejne 2,5 procent odmówiło odpowiedzi na to pytanie. Ponadto deklarowana frekwencja wyborcza wyniosła aż 74,5 procent w badaniu.

Wyniki po wykluczeniach

Po wykluczeniu osób niezdecydowanych wyniki prezentują się następująco w sondażu CBOS. Koalicja Obywatelska ma 33,1 procent poparcia po tej korekcie. Prawo i Sprawiedliwość uzyskuje 24,1 procent w skorygowanej wersji. Konfederacja Wolność i Niepodległość osiąga 12,6 procent po wykluczeniach. Konfederacja Korony Polskiej ma 11,0 procent w tych obliczeniach. Nowa Lewica uzyskuje 6,5 procent po korekcie niezdecydowanych. Partia Razem osiąga 6,2 procent w skorygowanych wynikach. Polskie Stronnictwo Ludowe ma 3,5 procent po wykluczeniach. Polska 2050 uzyskuje 2,3 procent w tej wersji sondażu. Inne partie mają zaledwie 0,7 procent poparcia po korekcie.

Zmiany w porównaniu do poprzedniego sondażu

W porównaniu z grudniowym badaniem CBOS Koalicja Obywatelska straciła jeden punkt procentowy. Prawo i Sprawiedliwość spadło o 0,3 punktu procentowego w tym okresie. Konfederacja Wolność i Niepodległość straciła 1,3 punktu procentowego od grudnia. Natomiast Konfederacja Korony Polskiej zyskała aż 2,8 punktu procentowego. Dlatego to znacząco wzmacnia jej pozycję na scenie politycznej. Ponadto Nowa Lewica poprawiła swój wynik o 0,6 punktu procentowego. Partia Razem zyskała 1,1 punktu procentowego w porównaniu do grudnia. Polska 2050 spadła o 0,7 punktu procentowego w sondażu. Polskie Stronnictwo Ludowe pozostało bez zmian w poparciu. Te dynamiki podkreślają rosnącą fragmentację na prawicy i lewicy. W związku z tym mniejsze partie walczą o przekroczenie pięcioprocentowego progu wyborczego.

Połączone siły Konfederacji

Najbardziej zaskakujący aspekt sondażu to suma głosów na obie frakcje Konfederacji. Wynosi ona 21 procent poparcia. To przewyższa wynik Prawa i Sprawiedliwości na poziomie 20,4 procent. W wersji skorygowanej o niezdecydowanych łączne poparcie wynosi 23,6 procent. To czyni Konfederację drugą siłą po Koalicji Obywatelskiej w Polsce.

