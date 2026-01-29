Wstrząsające wydarzenia w pomorskim Kwidzynie wstrząsnęły lokalną społecznością, dlatego 43-letnia pedagożka, która wtargnęła z nożem do przedszkola i groziła zabiciem dziecka, otrzymała tymczasowy areszt na trzy miesiące. Incydent w przedszkolu Kwidzyn budzi pytania o bezpieczeństwo placówek edukacyjnych, a także o wsparcie dla osób z problemami psychicznymi.

Do zdarzenia doszło 22 stycznia bieżącego roku w jednym z przedszkoli w Kwidzynie. Kobieta, będąca pracownikiem placówki i przebywająca na zwolnieniu lekarskim, niespodziewanie weszła do sali zabaw, gdzie przebywało około dziesięciorga dzieci. Trzymając nóż w dłoni, groziła zabiciem jednego z nich. Na szczęście, szybka reakcja innych nauczycielek pozwoliła na obezwładnienie napastniczki zanim doszło do tragedii. W rezultacie żadne z dzieci ani personelu nie odniosło obrażeń.

Po incydencie, 43-latka została przewieziona karetką pogotowia do szpitala psychiatrycznego, eskortowana przez policję. W dodatku, jak ujawniono, kobieta wcześniej leczyła się psychiatrycznie, co może rzucać światło na motywy jej działania. Wtargnięcie z nożem do przedszkola Kwidzyn to rzadki, ale alarmujący przypadek, który podkreśla potrzebę lepszego monitorowania zdrowia psychicznego pracowników oświaty.

Reakcja służb i postępowanie śledcze

Policja została wezwana na miejsce zaraz po zdarzeniu. Oficer prasowa kwidzyńskiej komendy, st. asp. Anna Filar, potwierdziła, że funkcjonariusze interweniowali w sprawie awanturującej się osoby na terenie przedszkola. Kobieta została natychmiast zabezpieczona i przetransportowana do placówki medycznej.

Prokuratura Rejonowa w Kwidzynie wszczęła śledztwo w kierunku usiłowania zabójstwa co najmniej jednego dziecka. Zastępca prokuratora, Anna Grobelna, podkreśliła, że postępowanie jest na wczesnym etapie, ale zgromadzone dowody uzasadniają zastosowanie środków zapobiegawczych. W rezultacie złożono wniosek o areszt tymczasowy , a sąd przychylił się do niego, orzekając trzy miesiące izolacji dla podejrzanej.

Przeczytaj również:

Źródło: RMF 24