Prezydent Karol Nawrocki stał się obiektem ostrej krytyki ze strony rzeczniczki rosyjskiego MSZ Marii Zacharowej. Nie spodobało jej się wystąpienie polskiego prezydenta podczas uroczystości w Auschwitz.

Prezydent Nawrocki wziął udział w uroczystościach 81. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Prezydent przyznał, że to sowieccy żołnierzy wyzwolili obóz. Przypomniał jednak, że Związek Sowiecki również ponosi winę za rozpętanie II wojny światowej.

„Natomiast poza murami obozu koncentracyjnego Auschwitz nie czekała na nich [więźniów] wolność, bo była to też twarz tych samych Sowietów, dzięki którym Adolf Hitler mógł w 1939 roku rozpocząć II wojnę światową i doprowadzić do tragedii Holokaustu. Bo to Hitler razem ze Stalinem rozpoczęli II wojnę światową” – mówił Nawrocki.

Nie trzeba było długo czekać na reakcję Rosji. Rzeczniczka tamtejszego MSZ Maria Zacharowa opublikowała w mediach społecznościowych wpis krytykujący polskiego prezydenta. „Prezydent Polski Nawrocki, przemawiając podczas uroczystości upamiętniających w muzeum obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau w Międzynarodowym Dniu Pamięci o Holokauście, po raz kolejny rażąco zniekształcił historię” – rozpoczęła.

„Powtórzył fałszywe twierdzenie, że Związek Radziecki ponosi odpowiedzialność za wybuch II wojny światowej. Co ostatecznie doprowadziło do tragedii Holokaustu” – dodała na Telegramie.

„Zalecamy Nawrockiemu ponowne przeczytanie artykułu prezydenta Władimira Putina ’75 lat Wielkiego Zwycięstwa: wspólna odpowiedzialność przed historią i przyszłością« z 19 czerwca 2020 r.'” – napisała Zacharowa.

Przeczytaj również:

Źr. dorzeczy.pl