Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow krytykuje państwa europejskie, które nie darzą Rosji sympatią. Do tego grona zaliczył Polskę, ale również państwa bałtyckie.

Podczas rozmowy z propagandystą Aleksandrem Junaszewem, Dmitrij Pieskow narzekał na niektóre państwa europejskie. „Istnieją kraje, z którymi Rosja od wieków nie utrzymuje przyjaznych stosunków” – stwierdził. Rzecznik Kremla wymienił w tym kontekście Polskę.

„Naprawdę mamy problemy z Polską. Naprawdę mamy problemy z krajami bałtyckimi. Z jakiegoś powodu ciągle się nas boją, demonizują. Każdy, kto tam dochodzi do władzy, zaczyna nienawidzić Rosji i Rosjan z pasją” – stwierdził Pieskow.

Powiedział, że wg niego „to błąd”, bo te państwa mogłyby odnieść wiele korzyści z dobrych relacji z Rosją. „Te kraje mogłyby wiele nauczyć się z rosyjskiej kultury i interakcji z Rosją” – powiedział Pieskow.

Informując o wywiadzie Pieskowa, rosyjskie media przypomniały wypowiedź prezydenta Władimira Putina, który stwierdził, że „nie ma na świecie krajów wrogich Rosji, ale istnieją wrogie elity, które chcą osłabić i podzielić kraj”.

Przeczytaj również:

Źr. dorzeczy.pl