Ambasador USA w Polsce, Tom Rose, zamieścił wpis w serwisie „X”. Napisał w nim o dwóch „wspaniałych polskich przywódcach”.
Rose zamieścił wpis na popularnej platformie „X”, za pośrednictwem której często prowadzi swoją komunikację. Ambasador USA w Polsce przyznał, że prezydent Donald Trump pozostaje wielkim przyjacielem Polski i polskiego narodu.
– Polska nie ma większego przyjaciela niż prezydent Trump – rozpoczął swój wpis Rose. – Wielokrotnie podkreślał on swój głęboki szacunek dla poświęcenia Polski i jej niezachwianego zaangażowania w Sojusz Północnoatlantycki, w tym solidarności i służby u boku sojuszników w Iraku i Afganistanie – dodał.
Rose wymienił także z imienia i nazwiska dwóch polskich polityków, których określił mianem „wspaniałych”. – Ten dorobek jest szanowany i podziwiany przez wszystkich Amerykanów, a my wszyscy cenimy wspaniałych polskich przywódców: Karola Nawrockiego i Donalda Tuska – stwierdził.
– Nasza wspólna siła nadal opiera się na wzajemnym szacunku, który czyni sojusz wspaniałym i wyjątkowym – i ta zasada pozostanie w centrum uwagi! – podsumował dyplomata.
Poland has no greater friend that President Trump @realDonaldTrump. He has repeatedly underscored his deep respect for Poland’s sacrifice and its unwavering commitment to the NATO Alliance, including its solidarity and service alongside allies in Iraq and Afghanistan. That record…— Tom Rose (@TomRoseIndy) January 25, 2026