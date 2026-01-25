Ambasador USA w Polsce, Tom Rose, zamieścił wpis w serwisie „X”. Napisał w nim o dwóch „wspaniałych polskich przywódcach”.

Rose zamieścił wpis na popularnej platformie „X”, za pośrednictwem której często prowadzi swoją komunikację. Ambasador USA w Polsce przyznał, że prezydent Donald Trump pozostaje wielkim przyjacielem Polski i polskiego narodu.

– Polska nie ma większego przyjaciela niż prezydent Trump – rozpoczął swój wpis Rose. – Wielokrotnie podkreślał on swój głęboki szacunek dla poświęcenia Polski i jej niezachwianego zaangażowania w Sojusz Północnoatlantycki, w tym solidarności i służby u boku sojuszników w Iraku i Afganistanie – dodał.

Rose wymienił także z imienia i nazwiska dwóch polskich polityków, których określił mianem „wspaniałych”. – Ten dorobek jest szanowany i podziwiany przez wszystkich Amerykanów, a my wszyscy cenimy wspaniałych polskich przywódców: Karola Nawrockiego i Donalda Tuska – stwierdził.

– Nasza wspólna siła nadal opiera się na wzajemnym szacunku, który czyni sojusz wspaniałym i wyjątkowym – i ta zasada pozostanie w centrum uwagi! – podsumował dyplomata.

Poland has no greater friend that President Trump @realDonaldTrump. He has repeatedly underscored his deep respect for Poland’s sacrifice and its unwavering commitment to the NATO Alliance, including its solidarity and service alongside allies in Iraq and Afghanistan. That record… — Tom Rose (@TomRoseIndy) January 25, 2026

