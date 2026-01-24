Prezydent Karol Nawrocki w ostrym tonie odpowiedział na zaczepkę ze strony Donalda Tuska. Powodem polemiki stała się niedawna wypowiedź Donalda Trumpa, którzy zarzucił sojusznikom z NATO małe zaangażowanie podczas misji w Afganistanie.

Po szczycie w Davos Trump skrytykował sojuszników z NATO. Przyznał, iż zastanawia się, czy sojusznicy USA z NATO „będą tam, jeśli kiedykolwiek będziemy ich potrzebować”.

„Nigdy ich nie potrzebowaliśmy. Nigdy naprawdę o nic ich nie prosiliśmy – mówił kłamliwie gospodarz Białego Domu. – Wiesz, powiedzą, że wysłali wojska do Afganistanu lub tam i tam, i tak było. Ale trzymali się trochę z tyłu, z dala od linii frontu” – mówił Trump.

Ta wypowiedź wywołała ogromne poruszenie w państwach europejskich. Także w Polsce odebrano to jako krytykę zaangażowania polskich wojsk w Afganistanie. Tusk postanowił wykorzystać tę sytuację, żeby uderzyć w politycznych rywali. „Czas wstać z kolan, panowie Nawrocki i Kaczyński. Ludzie patrzą” – napisał Tusk w mediach społecznościowych.

Na reakcję prezydenta nie trzeba było długo czekać. Nawrocki odpowiedział w mediach społecznościowych. „Wolne żarty, Panie Premierze – trzecią dekadę Pan klęczy, od Berlina po Brukselę. W Moskwie też się zdarzało…” – rozpoczął.

„Naprawdę są takie miejsca na świecie, gdzie nikt nie oczekuje, żeby klękać. To tylko Pana złe przyzwyczajenia” – dodał Nawrocki.

Źr. WP