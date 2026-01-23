Prezydent USA potwierdził, że w stronę Iranu płynie właśnie ogromna flota amerykańska. Nie wykluczył uderzenia. Jednocześnie prezydent zapowiedział, że jego administracja szykuje wysokie cła na towary z państw, które prowadzą handel z Iranem.

Podczas powrotu ze Światowego Forum Ekonomicznego w Davos Donald Trump rozmawiał z dziennikarzami na pokładzie Air Force One. Poinformował, że Stany zwiększają swoją obecność wojskową w regionie Bliskiego Wschodu. Na celowniku znalazł się Iran.

„Mamy wiele statków, które zmierzają w tamtą stronę na wszelki wypadek. Mamy dużą flotyllę płynącą tam i zobaczymy, co się wydarzy” – mówił Trump.

„Mamy armadę. Mamy ogromną flotę zmierzającą w tamtym kierunku. Może nie będziemy musieli jej użyć, zobaczymy” – mówił Trump. „Wolałbym, żeby nic się nie wydarzyło, ale obserwujemy ich bardzo uważnie” – dodał.

Trump zapowiedział również konsekwencje dla państwa handlujących z Iranem. „Jeśli prowadzisz interesy z Iranem, dostaniesz 25-proc. cło” – zapowiedział.

Źr. WP