W swoim przemówieniu na forum w Davos Wołodymyr Zełenski nie szczędził gorzkich słów pod adresem Europy. W pewnym momencie wspomniał o możliwym ataku Rosji na Litwę lub Polskę.

Podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos Zełenski wygłosił bardzo emocjonalne przemówienie. Uderzał w nim w przywódców Europy Zachodniej, którym zarzucał bierność i brak zdolności do skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom.

W pewnym momencie pojawił się wątek potencjalnego rosyjskiego ataku na Litwę lub Polskę. Zełenski obawia się, że jeśli w takiej sytuacji Stany Zjednoczone odmówią pomocy, to Europa pozostanie bezradna.

„W tej chwili Europa polega tylko na przekonaniu, że w razie niebezpieczeństwa NATO zadziała. Nikt jednak nie widział realnych działań tego sojuszu. Gdyby Putin postanowił zdobyć Litwę, albo zaatakować Polskę, kto odpowie? W tej chwili NATO istnieje dzięki wierze w to, że działania podejmą Stany Zjednoczone, że nie będą patrzeć z boku, że pomogą. Ale co jeśli nie pomogą?” – mówił Zełenski.

Prezydent Ukrainy przypomniał, że Europa podjęła jakiekolwiek działania dzięki presji ze strony USA. „Niektórzy mają lepsze relacje z Trumpem, niektórzy mają nadzieję, że ten problem zniknie, niektórzy zaczęli aktywnie inwestować w produkcję broni, budują partnerstwa, zyskują publiczne wsparcie dla podwyższenia wydatków na obronność. Pamiętajmy jednak, zanim USA nie zaczęły wywierać presji na Europę, to większość krajów nie płaciła nawet 2 proc. PKB na obronność” – powiedział Zełenski.

Przeczytaj również:

Źr. dorzeczy.pl