Przebywający w Davos prezydent Donald Trump w rozmowie z telewizją Fox Business poinformował o ustaleniach ws. Grenlandii. Ogłosił, że Stany Zjednoczone uzyskają całkowity dostęp do wyspy bez żadnych limitów i zrealizują swoje plany obronne.

Trump poinformował o negocjowanych ramach porozumienia. „Mówimy o tym, co jest teraz naprawdę negocjowane – szczegóły – ale zasadniczo chodzi o całkowity dostęp. Bez końca. Nie ma limitu czasowego. Nie robimy 99-letnich czy 10-letnich umów ani niczego innego” – mówił prezydent USA.

Podczas rozmowy padło pytanie, ile Trump zapłaci za Grenlandię. Prezydent odparł, że nic nie będzie musiał płacić.

„Będziemy mieli całkowity dostęp do Grenlandii, będziemy mieli cały dostęp wojskowy, jakiego chcemy. Będziemy mogli przeznaczyć na Grenlandię to, czego potrzebujemy, bo tego chcemy. Mówimy o bezpieczeństwie narodowym i międzynarodowym, więc nie będziemy musieli płacić nic – poza tym, że budujemy Złotą Kopułę” – powiedział Trump.

Wcześniej, podczas wystąpienia na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos Trump zapewnił, że nie użyje siły do zajecia Grenlandii. Dodatkowo później, w godzinach wieczornych, wycofał swoją wcześniejszą groźbę nałożenia 10-procentowych ceł na towary z ośmiu państw europejskich, które zdecydowały się oddelegować przedstawicieli sił zbrojnych na Grenlandię.

Źr. RMF FM