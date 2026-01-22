Władimir Putin zareagował na zaproszenie Donalda Trumpa do dołączenia do Rady Pokoju. Jednak deklaracja o wpłacie przez Rosję 1 miliarda dolarów za stałe członkostwo może nie spodobać się prezydentowi USA.

Putin odniósł się do tematu zaproszenia do Rady Pokoju w trakcie wideokonferencji ze stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa Rosji. Nie padła jednoznaczna deklaracja.

„W odniesieniu do naszego udziału w Radzie Pokoju, rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych otrzymało polecenie dokonania przeglądu otrzymanych dokumentów i przeprowadzenia konsultacji z naszymi partnerami strategicznymi w tej sprawie” – powiedział Putin.

Dodatkowo rosyjski przywódca miał poinformować, że otrzymał osobiste zaproszenie od Donald Trumpa, za co mu podziękował.

Jednak Trump prawdopodobnie nie będzie zadowolony z deklaracji Putina, co do wpłaty 1 miliarda dolarów za stałe członkostwo w Radzie Pokoju. „Rosja jest gotowa przeznaczyć 1 miliard dolarów na „Radę Pokoju” ze środków zamrożonych w Stanach Zjednoczonych” – powiedział.

Źr. WP