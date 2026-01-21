Papież Leon XIV otrzymał zaproszenie do Rady Pokoju. Do zainicjowanej przez Donald Trumpa organizacji dołączyło dotąd już 30 przywódców. Nie wiadomo jeszcze, czy do tego grona dołączy głowa Watykanu. Zaproszenie otrzymał również prezydent Karol Nawrocki.

O szczegółach poinformował w środę sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin. Papież Leon XIV otrzymał zaproszenie od Trumpa do Rady Pokoju. Według słów Parolina, papież rozważa, jak postąpić w tej sytuacji.

„Prezydent Trump zaprasza różne kraje. Wydaje mi się, że czytałem, że również Włochy zastanawiają się, czy przystąpić do tej inicjatywy” – mówił Parolin. „Także my otrzymaliśmy takie zaproszenie, papież je otrzymał i zastanawiamy się, co zrobić, zgłębiamy tę sprawę” – dodał.

„To kwestia, która wymaga trochę czasu, by udzielić odpowiedzi” – podkreślił watykański sekretarz stanu.

Zgodnie z zapowiedziami strony amerykańskiej, podpisanie dokumentu założycielskiego Rady Pokoju nastąpi w czwartek w Davos. Państwa członkowskie tej organizacji mają być wybierane przez niego na trzyletnie kadencje, chyba że wpłacą co najmniej 1 mld dolarów za przywilej stałego członkostwa. Z zapisów wynika ponadto, ze Trump ma stać na jej czele dożywotnio. Według pierwszych zapowiedzi Rada miała służyć nadzorowaniu pokoju w Strefie Gazy. Szybko zaczęła jednak przypominać nową organizację międzynarodową, która zajmie się zaprowadzaniem pokoju w różnych miejscach świata.

Źr. Polsat News