Prezydent Karol Nawrocki spotkał się z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Przywódcy przebywają w Nowym Jorku, gdzie odbywa się 80. sesja Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Po spotkaniu, polski prezydent udzielił krótkiego komentarza.

Obok udziału w zgromadzeniu ONZ, Nawrocki odbywał również spotkania osobiste z przywódcami innych państw. Prezydent spotkał się w Stanach Zjednoczonych m.in. z przywódcami Litwy, Łotwy i Estonii.

Podczas rozmowy z dziennikarzami Nawrocki poinformował, że w rozmowie z Trumpem pojawił się temat jego mocnego wystąpienia na forum ONZ. „Przekazałem prezydentowi, że było to świetne wystąpienie” – podkreslił prezydent Polski.

„Pan prezydent Donald Trump nawiązał oczywiście do sytuacji w Polsce, Europie Środkowej. Przekazał mi – robi to stale od naszego pierwszego spotkania – że Stany Zjednoczone są z Polską i bardzo się cieszy z naszej głębokiej, ważnej, opartej na wartościach relacji pomiędzy Polską a USA” – mówił Nawrocki.

Prezydent Karol Nawrocki wraz z Małżonką podczas spotkania z Prezydentem D. Trumpem i jego Małżonką w Nowym Jorku. Relacje polsko-amerykańskie w dobrych rękach. 🇵🇱🇺🇸 pic.twitter.com/wiRoxZZoyJ — Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) September 24, 2025

W spotkaniu uczestniczyły również pierwsze damy.

