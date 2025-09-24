Prezydent Karol Nawrocki spotkał się z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Przywódcy przebywają w Nowym Jorku, gdzie odbywa się 80. sesja Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Po spotkaniu, polski prezydent udzielił krótkiego komentarza.
Obok udziału w zgromadzeniu ONZ, Nawrocki odbywał również spotkania osobiste z przywódcami innych państw. Prezydent spotkał się w Stanach Zjednoczonych m.in. z przywódcami Litwy, Łotwy i Estonii.
Podczas rozmowy z dziennikarzami Nawrocki poinformował, że w rozmowie z Trumpem pojawił się temat jego mocnego wystąpienia na forum ONZ. „Przekazałem prezydentowi, że było to świetne wystąpienie” – podkreslił prezydent Polski.
„Pan prezydent Donald Trump nawiązał oczywiście do sytuacji w Polsce, Europie Środkowej. Przekazał mi – robi to stale od naszego pierwszego spotkania – że Stany Zjednoczone są z Polską i bardzo się cieszy z naszej głębokiej, ważnej, opartej na wartościach relacji pomiędzy Polską a USA” – mówił Nawrocki.
W spotkaniu uczestniczyły również pierwsze damy.
Przeczytaj również:
- Burmistrz Londynu: „Trump rasistą, seksistą, mizoginem i islamofobem”
- Trump mówi, żeby zestrzeliwać rosyjskie samoloty! Jest odpowiedź Sikorskiego
- Trump ujawnił plan zakończenia wojny na Ukrainie. „USA są gotowe”
Źr. Polsat News