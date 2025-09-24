Burmistrz Londynu Sadiq Khan bardzo ostro zareagował na wystąpienie Donalda Trump na forum ONZ. Pod adresem prezydenta Stanów Zjednoczonych padły takie określenia jak: „rasista, seksista, mizogin i islamofob”.

We wtorek Trump wygłosił mocne przemówienie na forum ONZ. Wiele miejsca poświęcił kwestii migracji do krajów zachodnich. „Spójrzcie na Londyn, gdzie macie okropnego burmistrza. Teraz chce on wprowadzić prawo szariatu, ale jesteś w innym kraju. Nie możesz tego zrobić” – powiedział prezydent USA.

Biuro burmistrza zapowiedziało, że nie będzie komentować tej wypowiedzi. Postanowili słowa „uznać za nigodne odpowiedzi (…) przerażające i pełne bigoterii komentarze Trumpa”. „Nie zamierzamy odpowiadać na jego skandaliczne i pełne uprzedzeń komentarze” – napisano.

W końcu jednak sam burmistrz Londynu Sadiq Khan w rozmowie na antenie BBC odniósł się do sprawy. „Ludzie zastanawiają się, co jest w tym muzułmańskim burmistrzu, który prowadzi liberalne, wielokulturowe, postępowe i odnoszące sukcesy miasto, że wydaje się, iż żyję bezczynnie w głowie Donalda Trumpa” – mówił.

Padły mocne epitety. „Uważam, że prezydent Trump pokazał, że jest rasistą, seksistą, mizoginem i islamofobem” – powiedział burmistrz Londynu. Khan dodał, że jest „wdzięczny, że mamy rekordową liczbę Amerykanów przyjeżdżających do Londynu”.

Źr. RMF FM