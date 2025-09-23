Donald Trump wygłosił mocne przemówienie na forum ONZ. W swoim wystąpieniu poruszył m.in. temat wojny na Ukrainie. Zwrócił uwagę, że do tego konieczne będzie podjęcie działań przez państwa europejskie.

Donald Trump rozpoczął swoje wystąpienie od przypomnienia, że gdy 6 lat temu ostatni raz występował na tym forum. „Od tego dnia wojny zburzyły pokój, który zbudowałem na dwóch kontynentach” – mówił.

Prezydent USA wskazał również plan zakończenia wojny na Ukrainie. „Jeśli Rosja nie będzie gotowa do zawarcia porozumienia kończącego wojnę, Stany Zjednoczone są w pełni gotowe nałożyć bardzo surowe cła, które – jak sądzę – bardzo szybko powstrzymałyby rozlew krwi” – mówił Trump.

Zaznaczył, że „aby te cła były skuteczne, państwa europejskie – wszyscy tu zgromadzeni – musiałyby dołączyć do nas i przyjąć dokładnie te same środki”.

Donald Trump poinformował, że dopiero niedawno dowiedział się o tym, że państwa europejskie nadal kupują rosyjską ropę naftową. Podkreślił, że wówczas był wściekły. „Europejczycy byli tym zawstydzeni” – dodał.

Źr. dorzeczy.pl