W dobie dynamicznych zmian politycznych, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki wprowadza innowacyjny zwyczaj, który ma wzmocnić więzi między instytucjami państwowymi a obywatelami. Od stycznia 2026 roku, co tydzień flaga biało-czerwona z masztu nad Pałacem Prezydenckim będzie symbolicznie przekazywana do rąk przedstawicieli szkół, służb ratowniczych i innych organizacji działających na rzecz społeczeństwa.

Zgodnie z planem ogłoszonym pod koniec grudnia 2025 roku, ceremonia zmiany flagi będzie odbywać się regularnie w soboty o godzinie 12:00. Flaga, która przez tydzień powiewała nad siedzibą głowy państwa, nie zostanie po prostu złożona i schowana. Zamiast tego, w uroczystej oprawie, trafi do wybranych odbiorców w różnych częściach kraju. Beneficjentami tej tradycji staną się przede wszystkim: szkoły i placówki edukacyjne, strażacy oraz inne służby mundurowe oraz instytucje państwowe i lokalne wspólnoty.

Ta praktyka ma na celu nie tylko uhonorowanie codziennej pracy tych grup, ale także symboliczne przypomnienie, że flaga RP jest znakiem wolności, suwerenności i wspólnej odpowiedzialności za ojczyznę. Jak podkreślają przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, ten rytuał ma trwać dłużej niż kadencje polityczne czy bieżące spory, stając się trwałym elementem polskiej tożsamości narodowej.

Od szacunku do wspólnoty

Inicjatywa Prezydenta Nawrockiego nie jest przypadkowa. W komunikacie z Kancelarii Prezydenta wskazano, że flaga symbolizuje ciągłość historyczną Polski – od czasów dawnych koronacji po współczesne wyzwania. Ma być wyrazem troski o przyszłość kraju i szacunku wobec narodu. Szef gabinetu prezydenta, Paweł Szefernaker, opisał to jako „gest szacunku i znak wspólnoty”, który ma zbliżyć Pałac Prezydencki do zwykłych obywateli.

UWAGA! Bożonarodzeniowa stajenka to nie jedyny nowy zwyczaj wprowadzony przez Prezydenta Karola Nawrockiego.

1 stycznia 2026 o 12:00, a następnie w każdą sobotę o 12:00, będzie uroczyście zmieniana flaga powiewająca nad Pałacem Prezydenckim. Flaga zdjęta z masztu będzie… pic.twitter.com/64ezpIS2zh — Paweł Szefernaker 🇵🇱 (@szefernaker) December 28, 2025

Rzecznik prezydenta, Rafał Leśkiewicz, dodał, że biało-czerwona flaga nad Pałacem przypomina o wolności i suwerenności Polski. Podkreślił również, że tradycja ta wpisuje się w szerszy kontekst zakorzenienia kraju w cywilizacji chrześcijańskiej. Warto zauważyć, że w grudniu 2025 roku przed Pałacem Prezydenckim po raz pierwszy stanęła bożonarodzeniowa stajenka, co również ma symbolizować nadzieję i siłę płynącą z tradycji religijnych.

Przeczytaj również:

Źródło: Polsat News