W nocy z 27 na 28 grudnia 2025 roku mieszkańcy Elbląga zostali postawieni w stan podwyższonej gotowości. Prezydent miasta ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe w związku z gwałtownym wzrostem poziomu wody w rzece Elbląg, spowodowanym zjawiskiem cofki. Silny wiatr z północnego zachodu wpycha wody z Zalewu Wiślanego, co może prowadzić do lokalnych podtopień. Służby miejskie monitorują sytuację i apelują o zachowanie ostrożności.

Zjawisko cofki, znane również jako cofanie się wód rzecznych pod wpływem wiatru, stało się bezpośrednią przyczyną przekroczenia stanów ostrzegawczych na rzece Elbląg. Według danych z monitoringu, poziom wody osiągnął 590 cm i nadal rośnie, zbliżając się do stanu alarmowego wynoszącego 610 cm. Decyzja o wprowadzeniu pogotowia przeciwpowodziowego zapadła tuż po godzinie 1:05 w nocy, gdy wskaźniki wskazały na realne ryzyko powodzi.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia dla regionu Warmii i Mazur, w tym dla Elbląga oraz powiatu elbląskiego. Prognozy wskazują na porywy wiatru sięgające nawet 85 km/h, co nasila efekt cofki. Dodatkowo, synoptycy ostrzegają przed możliwością oblodzenia dróg i chodników, co komplikuje sytuację kryzysową.

Działania służb i apel do mieszkańców

W odpowiedzi na rosnące zagrożenie, służby miejskie Elbląga natychmiast podjęły działania prewencyjne. Na Bulwarze Zygmunta Augusta oraz przy ulicy Warszawskiej rozkładane są specjalne rękawy przeciwpowodziowe, mające zapobiec wylewaniu wody na tereny mieszkalne. Prezydent Elbląga, Michał Missan, podkreślił w swoim komunikacie, że wszystkie jednostki pozostają w pełnej gotowości, a sytuacja hydrologiczna jest monitorowana na bieżąco.

Rzeczniczka Urzędu Miasta, Joanna Urbaniak, potwierdziła, że miasto jest przygotowane na ewentualne eskalacje. Straż pożarna dołączyła do apelu, zalecając mieszkańcom unikanie zbliżania się do brzegów rzeki oraz śledzenie aktualnych komunikatów pogodowych. W przypadku zagrożenia życia lub mienia, należy natychmiast kontaktować się z numerem alarmowym 112. Dodatkowo, dostępne jest całodobowe Centrum Zarządzania Kryzysowego pod numerami telefonów: 55 239-30-40 oraz 55 239-30-41.

Przeczytaj również:

Źródło: Polsat News